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Белорусский футболист продает бутсы за 50 рублей из-за проблем с финансами

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Вратарь белорусского клуба высшей лиги «Нафтан» Игорь Довгялло разместил объявление в интернете, где он выставил на продажу свои бутсы. Футболист мотивировал это тяжелым финансовым положением.

Как сообщает by.tribuna.com, за игровую обувь adidas футболист хочет получить 50 белорусских рублей. В минувшем сезоне 31-летний Игорь Довгялло провел 32 матча за «Нафтан» во всех турнирах.

Отметим, что в «Нафтане» есть финансовые проблемы, игрокам задерживают зарплату.

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