Белорусский футболист продает бутсы за 50 рублей из-за проблем с финансами
Вратарь белорусского клуба высшей лиги «Нафтан» Игорь Довгялло разместил объявление в
интернете, где он выставил на продажу свои бутсы. Футболист мотивировал это
тяжелым финансовым положением.
Как сообщает by.tribuna.com, за игровую обувь adidas футболист хочет получить 50 белорусских рублей. В минувшем
сезоне 31-летний Игорь Довгялло провел 32 матча за «Нафтан» во всех турнирах.
Отметим, что в «Нафтане»
есть финансовые проблемы, игрокам задерживают зарплату.
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