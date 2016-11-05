«Спартак-2» дожал игравшую вдевятером «Мордовию»

«Мордовия» дома уступила «Спартаку-2» (1:4) в 20-м туре первенства ФНЛ.

Счет на 15-й минуте открыл нападающий хозяев поля Александр Алхазов. В середине второго тайма Артем Федчук восстановил равенство. Вскоре Александр Руденко вывел красно-белых вперед. Затем Денис Давыдов упрочил преимущество своей команды, а Иппэй Синодзука поставил точку в игре.

Отметим, что в матче было показано три красные карточки. У саранцев были удалены Евгений Осипов (26-я минута) и Павел Игнатович (29-я), у гостей - Артем Самсонов (30-я).

Саранчане с 22 очками занимают на данный момент 14-е место, москвичи с 30 баллами - на седьмой позиции.

В следующем туре «Мордовия» 9 ноября примет «Тосно», а «Спартак-2» в тот же день сыграет на выезде с «Кубанью».