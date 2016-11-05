«Факел» обыграл «Спартак-Нальчик»
«Спартак-Нальчик» дома уступил «Факелу» (1:2) в 20-м туре ФНЛ.
У победителей отличились Александр Трошечкин (45-я минута) и Михаил Бирюков (57-я).
Нальчане с 21 очком занимают на данный момент 16-е место, воронежцы с 36 баллами по-прежнему на третьей строчке.
В следующем туре «Спартак» 9 ноября сыграет на выезде с «Соколом», а «Факел» в тот же день примет «Луч-Энергию».
Матч
Спартак-Нальчик - Факел - 1:2 (0:0)
Место и дата
05 ноября 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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