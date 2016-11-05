Гол Ничушкина принес сборной России победу над шведами

В субботу хоккеисты сборной России переиграли команду Швеции во втором матче Кубка Карьяла со счетом 3:2.

Счет в матче под занавес первого периода открыл Рушан Рафиков, в касание замкнувший передачу Сергея Шумакова. На 24-й минуте встречи Александр Барабанов в борьбе с защитником отправил вторую шайбу в ворота Сведберга. Однако спустя минуту шведский нападающий Рикард Йюнге мощным броском в «девятку» реализует большинство. В середине третьего отрезка времени Валерий Ничушкин оказался первым на добивании. И вновь спустя считанные секунды шведы сводят преимущество сборной России к минимуму – Карл Клинберг удачно подставил клюшку под бросок защитника.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

Состав сборной России

Вратари: Игорь Шестеркин (Илья Сорокин);

Первое звено: Виктор Антипин — Игорь Ожиганов, Александр Барабанов — Николай Прохоркин — Никита Гусев;

Второе звено: Алексей Береглазов — Илья Любушкин, Валерий Ничушкин – Андрей Светлаков — Анатолий Голышев;

Третье звено: Андрей Миронов – Артём Зуб, Сергей Шумаков – Владимир Ткачёв – Степан Санников;

Четвертое звено: Рушан Рафиков; Вячеслав Лещенко – Павел Красковский – Егор Коршков; Константин Окулов.

Отметим, что защитник российской команды Богдан Киселевич пропустил игру со шведами из-за болезни.

Второй сегодняшний матч турнира между сборными Финляндии и Чехии начнется в 18:30 по московскому времени.

Добавим, что в первой встрече Кубка Карьяла хоккеисты сборной России разгромили команду Финляндии со счетом 5:1.

В заключительном матче турнира 6 ноября подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии. Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Шведы в тот же день сыграют с финской сборной.

Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура, который проходит в Хельсинки с 3 по 6 ноября.