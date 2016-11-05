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«Тосно» разгромило «Сибирь», Милевский впервые вышел в старте, проведя на поле 58 минут

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 20 тура первенства ФНЛ «Тосно» дома обыграло «Сибирь» со счетом 3:0.

За тосненский клуб отличились Максим Палиенко, Григорий Чиркин и Вагиз Галиулин. В стартовом составе хозяев дебютировал форвард Артем Милевский, вместо которого на 58-й минуте вышел Александр Кутьин.

Подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко, сибиряки идут на восемнадцатой строчке с 19 очками.

Следующий матч «Тосно» проведет 9 ноября в Саранске против «Мордовии», «Сибирь» в этот же день примет «Тамбов».

Матч

Тосно - Сибирь - 3:0 (0:0)

Место и дата

05 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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