«Тосно» разгромило «Сибирь», Милевский впервые вышел в старте, проведя на поле 58 минут
В матче 20 тура первенства ФНЛ «Тосно» дома обыграло «Сибирь» со счетом 3:0.
За тосненский клуб отличились Максим Палиенко, Григорий Чиркин и Вагиз Галиулин. В стартовом составе хозяев дебютировал форвард Артем Милевский, вместо которого на 58-й минуте вышел Александр Кутьин.
Подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко, сибиряки идут на восемнадцатой строчке с 19 очками.
Следующий матч «Тосно» проведет 9 ноября в Саранске против «Мордовии», «Сибирь» в этот же день примет «Тамбов».
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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