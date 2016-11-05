Хавьер Грасия: Наконец-то «Рубин» смог победить в гостях, но «Уфа» – большие молодцы
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился впечатлениями от победы своей команды в матче с «Уфой» (3:2).
- Матч получился очень сложным. Команда «Уфа» - большие молодцы. Несмотря на то, что большую часть времени они играли в численном меньшинстве, они здорово боролись. Мы в свою очередь, к сожалению, много ошибались в обороне и этим облегчали задачу сопернику. Тем не менее, мы наконец-то одержали выездную победу.
Подводя итог, у нашей команды многое сегодня получилось, но есть моменты, которые нужно улучшать. Мы играли сегодня против очень хорошей команды, хотел бы поздравить команду «Уфа» с тем, что у них такая замечательная команда, - заявил Грасия.
После матча с «Уфой» команда из Казани с 18-ю очками поднялась на седьмое место, а подопечные Виктора Гончаренко расположились на десятой строчке, имея в активе 16 очков.
В следующем туре «Уфа» отправится в Махачкалу, где 19 ноября сыграет с «Анжи», а «Рубин» днем ранее примет «Ростов».
Матч
Голы
Жонатас 18 (0:1 - пен.). Рочина 28 (0:2). Сысуев 45 (1:2). Стоцкий 49 (2:2). Набиуллин 51 (2:3).
Состав
Уфа: Шелия, Живоглядов, Васин, Аликин, Сухов, Стоцкий, Засеев, Обляков (Лунев, 12), Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 24, Диего, 88)
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Санчес, 64), Набиуллин, Ткачук, Сонг (Цакташ, 53), Мвила, Жонатас, Рочина, Канунников (Жемалетдинов, 44)
Незабитые пенальти
Игбун (Уфа), 60
Предупреждения:
Засеев, 76; Сысуев, 82 - Бурлак, 71; Санчес, 80; Рочина, 89
Удаления:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция