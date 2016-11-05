Хавьер Грасия: Наконец-то «Рубин» смог победить в гостях, но «Уфа» – большие молодцы

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился впечатлениями от победы своей команды в матче с «Уфой» (3:2).

- Матч получился очень сложным. Команда «Уфа» - большие молодцы. Несмотря на то, что большую часть времени они играли в численном меньшинстве, они здорово боролись. Мы в свою очередь, к сожалению, много ошибались в обороне и этим облегчали задачу сопернику. Тем не менее, мы наконец-то одержали выездную победу.

Подводя итог, у нашей команды многое сегодня получилось, но есть моменты, которые нужно улучшать. Мы играли сегодня против очень хорошей команды, хотел бы поздравить команду «Уфа» с тем, что у них такая замечательная команда, - заявил Грасия.

После матча с «Уфой» команда из Казани с 18-ю очками поднялась на седьмое место, а подопечные Виктора Гончаренко расположились на десятой строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем туре «Уфа» отправится в Махачкалу, где 19 ноября сыграет с «Анжи», а «Рубин» днем ранее примет «Ростов».