«Тюмень» и «Балтика» сыграли вничью
Матч 20-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Балтикой» завершился
вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В составе хозяев дубль сделал Хасан Мамтов, у «Балтики» отличились Кирилл
Марущак и Владимир Пономарев. Отметим, что у «Тюмени» был удален Роман
Локтионов, а у «Балтики» Евгений Цымбал.
«Тюмень» с 25 очками на 11-м месте. У «Балтики» 15 очков и последнее место.
ФНЛ. 20-й тур
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, Геолог, Онлайн-трансляция
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