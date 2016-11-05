«Тюмень» и «Балтика» сыграли вничью

Матч 20-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Балтикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе хозяев дубль сделал Хасан Мамтов, у «Балтики» отличились Кирилл Марущак и Владимир Пономарев. Отметим, что у «Тюмени» был удален Роман Локтионов, а у «Балтики» Евгений Цымбал.

«Тюмень» с 25 очками на 11-м месте. У «Балтики» 15 очков и последнее место.

ФНЛ. 20-й тур