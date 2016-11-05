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Кит Лэнгфорд признан MVP пятого тура Евролиги

Источник:  Euroleague BasketballКомментарии

Американский защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд признан самым ценным игроком пятого тура регулярного сезона Евролиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В минувшую среду баскетболисты казанского УНИКСа в гостях обыграли турецкий «Фенербахче» со счетом 81:73. Лэнгфорд в этой встрече оформил дабл-дабл (28 очков + 10 подборов).

Вторым стал Паулус Янкунас из «Жальгириса», записавший в свой актив дабл-дабл (21 очко + 11 подборов) в матче с «Дарюшафакой» из Турции (80:83).

На третьем месте еще один баскетболист УНИКСа центровой Артем Параховский. На его счету 20 очков и 12 подборов в игре с турками.


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