Усик проведет бой против боснийца Бельйо
Чемпион мира в первом в
тяжелом весе Александр Усик (10-0, 9 КО) узнал имя соперника по первой защите
своего титула. Им стал босниец Дамир
Бельйо (22-0, 18 КО).
Бельйо – действующий чемпион Европы по версии WBO, который в
актуальном рейтинге Всемирной боксерской организации занимает четвертое место.
Поединок пройдет в андеркарде прощального боя Бернарда Хопкинса в Инглвуде
(США) и будет показан в прямом эфире на HBO.
Изначально предполагалось, что Усик свою дебютную защиту
проведет 10 декабря в Нью-Йорке в андеркарде поединка между Геннадием
Головкиным (36-0, 33 КО) и Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), однако промоутеры
главного боя вечера бокса не смогли договориться.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически