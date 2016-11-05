Усик проведет бой против боснийца Бельйо

Чемпион мира в первом в тяжелом весе Александр Усик (10-0, 9 КО) узнал имя соперника по первой защите своего титула. Им стал босниец Дамир Бельйо (22-0, 18 КО).

Бельйо – действующий чемпион Европы по версии WBO, который в актуальном рейтинге Всемирной боксерской организации занимает четвертое место. Поединок пройдет в андеркарде прощального боя Бернарда Хопкинса в Инглвуде (США) и будет показан в прямом эфире на HBO.

Изначально предполагалось, что Усик свою дебютную защиту проведет 10 декабря в Нью-Йорке в андеркарде поединка между Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), однако промоутеры главного боя вечера бокса не смогли договориться.