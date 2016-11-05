Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо2 : 2Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов2 : 2Урал
Футбол  Локомотив2 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рафаэль Форстер: Я фанат «Барселоны», но мечтаю играть в бундеслиге

Комментарии

Бразильский защитник луганской «Зари» Рафаэль Форстер сказал, что мечтает оказаться в чемпионате Германии. Отметим, что у футболиста есть немецкие корни.

– Я безумный фанат «Барселоны». Мне импонирует то, как они держат мяч. Это идеальный пример того, как должна выглядеть игра команды. «Барселона» дарит спектакль зрителям! Как говорят у нас в Бразилии – «Jogo bonito».

– Корни у вас немецкие. Вы когда-нибудь бывали в Германии?

– Мой дедушка родился в Германии, но это было очень давно. А мне, к сожалению, в Германии бывать не приходилось.

– Но, наверное, мечтаете о немецкой бундеслиге?

– Пока что мои мысли связаны исключительно с прогрессом «Зари». Но не скрою, в один прекрасный день я хотел бы оказаться в немецком чемпионате. Это предел моих мечтаний, - цитирует Форстера украинский журнал «Футбол».

В текущем сезоне 26-летний Рафаэль Форстер провел 14 матчей за «Зарю» и забил пять мячей, в том числе четыре матча и один гол в Лиге Европы. В Бразилии он выступал в серии А за «Гойяс».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УПЛ. 14-й тур. «Звезда» уступила «Олимпику», «Карпаты» - «Ворскла» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 14-го тура чемпионата Украины.Бундеслига. 10-й тур. «Бавария» - «Хоффенхайм», «Гамбург» - «Боруссия» (Д) и другие матчи. ОнлайнВсе матчи 10-го тура чемпионата Германии по футболу.Хет-трик Калу принес «Герте» победу над «Боруссией» из МенхенгладбахаФутболисты «Герты» в домашнем матче десятого тура чемпионата Германии уверенно обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха.Тьяго Алькантара: Главная ошибка футболиста – думать, что ты все умеешьПолузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара доволен, что выступает за одну команду с полузащитником Хаби Алонсо и защитником Филиппом Ламом.Арьен Роббен: Продление контракта с «Баварией»? Румменигге знает номер телефона моего отцаПолузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен готов продлить контракт с немецким клубом. Ранее сообщалось, что в руководстве клуба намерены предложить игроку соглашение до 2019 года.«Заря» в большинстве не смогла обыграть «Фейерноорд»«Заря» в большинстве не смогла обыграть «Фейерноорд»В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Заря» сыграла вничью с «Фейерноордом» (1:1).Марио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияМарио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце дал интервью официальному сайту УЕФА.Нури Шахин может перейти в «Спартак»28-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Турции Нури Шахин в зимнее трансферное окно может стать футболистом московского «Спартака».УПЛ.13-й тур. «Заря» обыграла «Звезду», «Ворскла» и «Александрия» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата Украины.Бундеслига. 9-й тур. «Хоффенхайм» обыграл «Герту», «Кельн» выиграл у «Гамбурга» и другие матчиРезультаты матчей чемпионата Германии по футболу.«Кельн» обыграл «Гамбург», Модесте сделал хет-трикМатч девятого тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Гамбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кельна».«Герта» уступила «Хоффенхайму»Матч девятого тура чемпионата Германии между «Хоффенхайом» и»Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хоффенхайма».Киевское «Динамо» обыграло «Карпаты»Матч 13-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и львовскими «Карпатами» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Динамо».«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дерби«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дербиМатч девятого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Шахтер» обыграл «Черноморец» и продолжает лидировать в УПЛМатч 13-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Черноморцем» завершился победой донецкого клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шахтера».Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»«Аугсбург» дома уступил «Баварии» (1:3) в 9-м туре чемпионата России.«Байер» одержал волевую победу над «Вольфсбургом»«Вольфсбург» дома уступил «Байеру» (1:2) в 9-м туре чемпионата Германии.Станет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходныхСтанет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет матчи европейского уик-энда, которые сделают ваши выходные ярче.«Боруссия» (М) и «Айнтрахт» сыграли вничьюМатч девятого тура чемпионата Германии между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Айнтрахтом» из Франкфурта и завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Днепр» должен Хуанде Рамосу 1,6 млн евроСтало известно, сколько «Днепр» должен заплатить Хуанде Рамосу. Ранее испанский специалист занимал должность главного тренера команды.

Заря
Зарякалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение