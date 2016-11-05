Рафаэль Форстер: Я фанат «Барселоны», но мечтаю играть в бундеслиге

Бразильский защитник луганской «Зари» Рафаэль Форстер сказал, что мечтает оказаться в чемпионате Германии. Отметим, что у футболиста есть немецкие корни.

– Я безумный фанат «Барселоны». Мне импонирует то, как они держат мяч. Это идеальный пример того, как должна выглядеть игра команды. «Барселона» дарит спектакль зрителям! Как говорят у нас в Бразилии – «Jogo bonito».

– Корни у вас немецкие. Вы когда-нибудь бывали в Германии?

– Мой дедушка родился в Германии, но это было очень давно. А мне, к сожалению, в Германии бывать не приходилось.

– Но, наверное, мечтаете о немецкой бундеслиге?

– Пока что мои мысли связаны исключительно с прогрессом «Зари». Но не скрою, в один прекрасный день я хотел бы оказаться в немецком чемпионате. Это предел моих мечтаний, - цитирует Форстера украинский журнал «Футбол».

В текущем сезоне 26-летний Рафаэль Форстер провел 14 матчей за «Зарю» и забил пять мячей, в том числе четыре матча и один гол в Лиге Европы. В Бразилии он выступал в серии А за «Гойяс».