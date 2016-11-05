Супертурнир в Цюрихе будет носить имя Виктора Корчного
Супертурнир по шахматам в швейцарском Цюрихе будет носить
имя знаменитого швейцарского и советского гроссмейстера Виктора Корчного. Он
будет называться Kortchnoi Zurich Chess
Challenge.
Одним из участников
соревнования станет шахматист, показавший лучший результат в московском
турнире «Щелкунчик». Остальные участники
турнира - Максим Вашье-Лаграв,
Владимир Крамник, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Янник Пеллетье.
Турнир Kortchnoi Zurich
Chess Challenge
пройдет с 12 по 17 апреля 2017 года, сообщает Chess-News.
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