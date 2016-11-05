Супертурнир в Цюрихе будет носить имя Виктора Корчного

Супертурнир по шахматам в швейцарском Цюрихе будет носить имя знаменитого швейцарского и советского гроссмейстера Виктора Корчного. Он будет называться Kortchnoi Zurich Chess Challenge.

Одним из участников соревнования станет шахматист, показавший лучший результат в московском турнире «Щелкунчик». Остальные участники турнира - Максим Вашье-Лаграв,

Владимир Крамник, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Янник Пеллетье.

Турнир Kortchnoi Zurich Chess Challenge пройдет с 12 по 17 апреля 2017 года, сообщает Chess-News.