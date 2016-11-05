НХЛ. «Колорадо» - «Миннесота», «Вашингтон» - «Флорида» и другие матчи

читайте также

Павел Буре: Был поражен тем, что в Канаде меня узнали сразу, как прилетел в Ванкувер Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.

Павел Буре: Зарплата за первый сезон в НХЛ составила 600 тысяч долларов Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.

Павел Буре: Даже не вспомню, кто сказал мне о том, что «Ванкувер» выбрал на драфте Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, который провел свой первый матч в НХЛ ровно 25 лет назад – 5 ноября 1991 года.

Болельщики «Коламбуса» смогут получить напиток или пончик бесплатно, показав билет на матч с «Монреалем» Болельщики «Коламбуса», увидевшие победу своей команды над «Монреалем» (10:0) с трибуны стадиона, смогут бесплатно перекусить, показав билет на историческую игру.

Джон Торторелла: Оба тренера хотели, чтобы матч «Коламбус» - «Монреаль» поскорее закончился Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды над «Монреалем» (10:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Мишель Террьен: Гроза на «Монреаль» надвигалась еще с прошлого матча Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен прокомментировал сенсационное поражение своей команды от «Коламбуса» со счетом 0:10.

Два хоккеиста «Коламбуса» попали в тройку звезд дня НХЛ Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех лучших хоккеистов минувшего дня регулярного чемпионата.

«Монреаль» унижен – 0:10, а Радулову пока не дают контракт». 5 гвоздей (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

НХЛ. «Коламбус» сокрушил «Монреаль» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Анахайм» дома переиграл «Аризону» Хоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Аризоне».

«Детройт» дома проиграл «Виннипегу» Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Виннипегу».

«Коламбус» забросил 10 безответных шайб «Монреалю», Бобровский отразил все 30 бросков Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно переиграли «Монреаль».

Станислав Галиев: Мне нужно вернуть голевое чутье Форвард «Херши» Станислав Галиев рассказал о возвращении в АХЛ из «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов.

Мартин Бродо: На уровне НХЛ Василевский выглядит отлично Знаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродо дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.

Мартин Бродо: Сборная России играет в динамичный хоккей Знаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.

Мартин Бродо: Повезет той команде, которая подпишет контракт с Ковальчуком Знаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.

«Овечкин повторил рекорд великого Гретцки! Как это было». 5 гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Дубль Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Лос-Анджелес» Хоккеисты «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили на выезде «Лос-Анджелес Кингз».