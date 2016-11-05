НХЛ. «Колорадо» - «Миннесота», «Вашингтон» - «Флорида» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Матч
Место и дата
05 ноября 22:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 05:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически