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НХЛ. «Колорадо» - «Миннесота», «Вашингтон» - «Флорида» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Матч

Колорадо - Миннесота

Место и дата

05 ноября 22:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Айлендерс - Эдмонтон

Место и дата

06 ноября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Коламбус

Место и дата

06 ноября 02:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Каролина

Место и дата

06 ноября 02:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Вашингтон - Флорида

Место и дата

06 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Баффало

Место и дата

06 ноября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Ванкувер

Место и дата

06 ноября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Нью-Джерси

Место и дата

06 ноября 02:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Монреаль - Филадельфия

Место и дата

06 ноября 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Бостон - Рейнджерс

Место и дата

06 ноября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Чикаго

Место и дата

06 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Калгари

Место и дата

06 ноября 05:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Питтсбург

Место и дата

06 ноября 05:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

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