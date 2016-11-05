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Виталий Мутко: Давайте дождемся презентации формы

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал появление в Интернете фотографий новой формы сборной России.

- Давайте дождемся презентации формы и не будем сейчас анонсировать. Все-таки презентация - это событие, не будем забегать вперед.

Помимо того, что форма отражает национальный колорит, она должна учитывать и какие-то коммерческие возможности. Но все же приоритет должен отдаваться отражению колорита и национальной истории. В этом направлении мы сейчас и двигаемся, - передает слова Мутко ТАСС.

Напомним, что портал Footyheadlines.com представил изображение новой домашней формы сборной России по футболу.

Ожидается, что официальная презентация комплекта состоится в ближайшее время. Форма сделана фирмой Adidas в стиле ретро.

Сборная России будет играть в этих цветах на Кубке Конфедераций. Турнир пройдет в нашей стране с 17 июня по 2 июня 2017 года.

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