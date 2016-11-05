Спонсором «Ростова» стала компания-дистрибьютер смартфонов
Новым спонсором «Ростова» стал российский дистрибьютор смартфонов и других электронных устройств компания «Вобис Компьютер».
- Мы
заключили соглашение о партнерстве с компанией «Вобис Компьютер»,
которая развивает бренд Highscreen. Мы рады что выступление ФК «Ростов»
привлекает к себе внимание спонсоров. Важно, что партнеры приходят к нам
в клуб, что мы становимся интересными. В конце сезона мы проведем
анализ и поймем, как прошла наша работа.
Бренд компании будет размещен на игровой форме, под номером футболиста. Такая форма будет использоваться только на матчах Российской футбольной премьер-лиги, - рассказал исполнительный директор клуба Константин Дзюба.
«Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. 6 октября в 13-м туре команда сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом».
На групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17 ростовчане пока набрали одно очко.