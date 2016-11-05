Спонсором «Ростова» стала компания-дистрибьютер смартфонов

Бренд компании будет размещен на игровой форме, под номером футболиста. Такая форма будет использоваться только на матчах Российской футбольной премьер-лиги, - рассказал исполнительный директор клуба Константин Дзюба.

«Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. 6 октября в 13-м туре команда сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом».

На групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17 ростовчане пока набрали одно очко.



