Маррэй в понедельник станет первой ракеткой мира

Энди Маррэй Источник: Reuters

Британский теннисист Энди Маррэй 7 ноября впервые в карьере возглавит рейтинг-лист ATP.

Для того, чтобы обойти в рейтинге Новака Джоковича, Энди нужно было выйти в финал турнира серии «Мастерс», который на этой неделе проходит в Париже. На стадии полуфинала Маррэй должен был играть с Милошем Раоничем, однако канадец отказался выйти на корт, сославшись на травму ноги.

6 ноября Энди Маррэй сразится за титул во Франции с американцем Джоном Изнером, который ранее нанес поражение хорвату Марину Чиличу.

До конца года теннисистам осталось провести только один крупный турнир - Итоговый чемпионат ATP. Джоковичу предстоит защищать на этом соревновании прошлогодний титул.





