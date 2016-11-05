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Маррэй в понедельник станет первой ракеткой мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Энди Маррэй
Энди МаррэйИсточник: Reuters

Британский теннисист Энди Маррэй 7 ноября впервые в карьере возглавит рейтинг-лист ATP.

Для того, чтобы обойти в рейтинге Новака Джоковича, Энди нужно было выйти в финал турнира серии «Мастерс», который на этой неделе проходит в Париже. На стадии полуфинала Маррэй должен был играть с Милошем Раоничем, однако канадец отказался выйти на корт, сославшись на травму ноги.

6 ноября Энди Маррэй сразится за титул во Франции с американцем Джоном Изнером, который ранее нанес поражение хорвату Марину Чиличу.

До конца года теннисистам осталось провести только один крупный турнир - Итоговый чемпионат ATP. Джоковичу предстоит защищать на этом соревновании прошлогодний титул. 


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