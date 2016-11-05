Олег Знарок: Игра не получилась бы нервной, реализуй мы свои моменты

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал матч российской команды на Кубок Карьяла против шведов.



- Игра не получилась бы нервной, реализуй мы свои моменты. Не очень хорошо сыграли в первом периоде, во втором прибавили.

Думаю, отсутствие Киселевича сказалось, он на хорошем счету. Сыграет ли он в следующем матче? Пока не знаю, надо к докторам обращаться, - передает слова Знарка ТАСС.



Напомним, что сборная России победила во втором матче турнира сборную Швеции со счетом 3:2. В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).