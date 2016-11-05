Олег Знарок: Игра не получилась бы нервной, реализуй мы свои моменты
Главный
тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал матч российской
команды на Кубок Карьяла против шведов.
- Игра не получилась бы нервной, реализуй мы свои моменты. Не очень хорошо сыграли в первом периоде, во втором прибавили.
Думаю,
отсутствие Киселевича сказалось, он на хорошем счету. Сыграет ли он в следующем матче? Пока не знаю,
надо к докторам обращаться, - передает слова Знарка ТАСС.
Напомним, что сборная России победила во втором матче турнира сборную Швеции со счетом 3:2. В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция