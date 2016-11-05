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Олег Знарок: Игра не получилась бы нервной, реализуй мы свои моменты

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал матч российской команды на Кубок Карьяла против шведов.

- Игра не получилась бы нервной, реализуй мы свои моменты. Не очень хорошо сыграли в первом периоде, во втором прибавили.

Думаю, отсутствие Киселевича сказалось, он на хорошем счету.  Сыграет ли он в следующем матче? Пока не знаю, надо к докторам обращаться, - передает слова Знарка ТАСС.

Напомним, что сборная России победила во втором матче турнира сборную Швеции со счетом 3:2. В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).

Матч

Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы:

Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).

Место и дата

05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция

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