Исполнительный директор «Ростова»: Отношения с «Группой Агроком» еще не расторгнуты

Исполнительный директор «Ростова» Константин Дзюба прокомментировал информацию о разрыве отношений между донским клубом «Группой Агроком».

- Насколько мне известно, отношения с «Группой Агроком» еще не расторгнуты. Мы бы не хотели терять компанию «Агроком» в качестве генерального спонсора. Пока никаких документов о расторжении контракта не подписано, - сказал Дзюба.

Напомним, что в октябре было «Группой Агроком» было заявлено о том, что она больше не будет спонсировать «Ростов».