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Исполнительный директор «Ростова»: Отношения с «Группой Агроком» еще не расторгнуты

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Исполнительный директор «Ростова» Константин Дзюба прокомментировал информацию о разрыве отношений между донским клубом «Группой Агроком».

- Насколько мне известно, отношения с «Группой Агроком» еще не расторгнуты. Мы бы не хотели  терять компанию «Агроком» в качестве генерального спонсора. Пока никаких документов о расторжении контракта не подписано, - сказал Дзюба. 

Напомним, что в октябре было «Группой Агроком» было заявлено о том, что она больше не будет спонсировать «Ростов». 

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