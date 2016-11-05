Исполнительный директор «Ростова»: Отношения с «Группой Агроком» еще не расторгнуты
Исполнительный директор «Ростова» Константин Дзюба
прокомментировал информацию о разрыве отношений между донским клубом «Группой
Агроком».
- Насколько мне известно, отношения с «Группой Агроком» еще не
расторгнуты. Мы бы не хотели терять компанию «Агроком» в качестве
генерального спонсора. Пока никаких документов о расторжении контракта не
подписано, - сказал Дзюба.
Напомним, что в октябре было «Группой Агроком» было заявлено о
том, что она больше не будет спонсировать «Ростов».
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