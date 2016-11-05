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«Локомотив» – «Анжи». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив» и «Анжи» назвали стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев, Майкон.

«Анжи»: Беленов, Паршивлюк, Шандау, Менса, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Тигиев, Обертан, Иличевич, Будковский. 

Встреча начнется в Москве в 18:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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