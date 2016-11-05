«Локомотив» – «Анжи». Стартовые составы
«Локомотив» и «Анжи» назвали стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Чорлука,
Янбаев, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев, Майкон.
«Анжи»: Беленов, Паршивлюк, Шандау, Менса, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Тигиев, Обертан, Иличевич, Будковский.
Встреча начнется в Москве в 18:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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