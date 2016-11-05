«Енисей» вырвал ничью у «Динамо» благодаря дублю Гультяева
«Динамо» в Химках сыграло вничью с «Енисеем» (2:2) в 20-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля оба гола забил защитник Иван Темников (12-я и 44-я минуты). В обоих случаях ему ассистировал лучший бомбардир первенства Кирилл Панченко.
У гостей дублем отметился Илья Гультяев (31-я и 50-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Бело-голубые с 44 очками продолжают лидировать в таблице первого дивизиона, красноярцы с 31 баллом - на четвертой позиции.
В следующем туре «Динамо» 9 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Енисей» в тот же день примет «Балтику».
Матч
Голы
Темников 12 (1:0). Гультяев 31 (1:1). Темников 44 (2:1). Гультяев 50 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Рыков, Морозов, Хольмен, Козлов, Сапета, Кузьмин (Драгун, 37), Ташаев (Маркелов, 46), Луценко (Бечирай, 68), Панченко
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Гультяев, Васильев, Фатуллаев, Алиев (Нивалдо, 64), Иванов, Ломакин (Комков, 84), Козлов (Кичин, 90), Камеш
Предупреждения:
Темников, 41 - Чичерин, 21; Гультяев, 42; Нивалдо, 90
Место и дата
05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция