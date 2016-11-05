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Испанец Фернандес победил на Гран-при по фигурному катанию в Москве, Коляда – четвертый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хавьер Фернандес
Хавьер ФернандесИсточник: Reuters

На этапе Гран-при по фигурному катанию завершилась произвольная программа в одиночном катании у мужчин. Итоговую победу одержал испанец Хавьер Фернандес

Победитель по итогам короткой и произвольной программ набрал 292,98 балла. Вторым стал  японец Шома Уно – 285,07. Третье место у представителя Израиля Алексея Быченко – 255,52 балла. Россиянин Михаил Коляда после короткой программы шел третьим, но в произвольной допустил несколько ошибок и в итоге стал четвертым (245,30 балла). Еще два россиянина Гордей Горшков и Артур Дмитриев стали, соответственно, девятым и десятым.

Москва (Россия)
Фигурное катание. Гран-при
Одиночное катание. Мужчины
Итоговое положение

1. Хавьер Фернандес (Испания) - 292,98 балла
2. Шома Уно (Япония) - 285,07
3. Алексей Быченко (Израиль) - 255,52
4. Михаил Коляда (Россия) - 245,30
...9. Гордей Горшков (Россия) - 223,51
10. Артур Дмитриев (Россия) - 221,52

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