Испанец Фернандес победил на Гран-при по фигурному катанию в Москве, Коляда – четвертый
На этапе Гран-при по
фигурному катанию завершилась произвольная программа в одиночном катании у
мужчин. Итоговую победу одержал испанец Хавьер Фернандес
Победитель по итогам короткой
и произвольной программ набрал 292,98 балла. Вторым стал японец Шома Уно – 285,07. Третье место у
представителя Израиля Алексея Быченко – 255,52 балла. Россиянин Михаил Коляда
после короткой программы шел третьим, но в произвольной допустил несколько
ошибок и в итоге стал четвертым (245,30 балла). Еще два россиянина Гордей
Горшков и Артур Дмитриев стали, соответственно, девятым и десятым.
Москва (Россия)
Фигурное катание. Гран-при
Одиночное катание. Мужчины
Итоговое положение
1. Хавьер Фернандес (Испания) - 292,98 балла
2. Шома Уно (Япония) - 285,07
3. Алексей Быченко (Израиль) - 255,52
4. Михаил Коляда (Россия) - 245,30
...9. Гордей Горшков (Россия) - 223,51
10. Артур Дмитриев (Россия) - 221,52