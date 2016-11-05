«Урал» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

В субботу в матче 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом». Встреча прошла на поле самарского стадиона «Металлург» и закончилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 24-й минуте встречи открыл полузащитник уральцев Дмитрий Коробов, оказавшийся самым расторопным в борьбе у ворот соперника. В компенсированное время первого тайма нападающий самарцев Сергей Корниленко ударом головой восстановил равновесие. Он же на 65-й минуте встречи оформил дубль и вывел «Крылья» вперед. Но на 73-й минуте игры полузащитник «Урала» Георгий Чантурия, воспользовавшись передачей Романа Павлюченко, установил окончательный счет в матче.

После этой игры футболисты «Крыльев», набрав 8 очков, продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата России. «Урал», имея в активе 10 очков, поднялся на 12-е место.

Напомним, что «Крылья Советов» проводили матч с «Уралом» под руководством Вадима Скрипченко, который покинул клуб из Екатеринбурга 1 ноября. Ранее пост наставника самарской команды покинул бельгийский специалист Франк Веркаутерен.