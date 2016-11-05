«Урал» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
В субботу в матче 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом». Встреча прошла на поле самарского стадиона «Металлург» и закончилась со счетом 2:2.
Счет в матче на 24-й минуте встречи открыл полузащитник уральцев Дмитрий Коробов, оказавшийся самым расторопным в борьбе у ворот соперника. В компенсированное время первого тайма нападающий самарцев Сергей Корниленко ударом головой восстановил равновесие. Он же на 65-й минуте встречи оформил дубль и вывел «Крылья» вперед. Но на 73-й минуте игры полузащитник «Урала» Георгий Чантурия, воспользовавшись передачей Романа Павлюченко, установил окончательный счет в матче.
После этой игры футболисты «Крыльев», набрав 8 очков, продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата России. «Урал», имея в активе 10 очков, поднялся на 12-е место.
Напомним, что «Крылья Советов» проводили матч с «Уралом» под руководством Вадима Скрипченко, который покинул клуб из Екатеринбурга 1 ноября. Ранее пост наставника самарской команды покинул бельгийский специалист Франк Веркаутерен.
Матч
Крылья Советов - Урал - 2:2 (1:1)
Голы
Коробов 22 (0:1). Корниленко 45 (1:1). Корниленко 65 (2:1). Чантурия 73 (2:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Таранов, Родич, Надсон, Цаллагов, Маргасов, Ятченко (Садик, 86), Молло, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко
Урал: Заболотный, Фонтанелло, Новиков, Кулаков, Данцев, Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксёнов, 15), Павлюченко, Лунгу (Серченков, 82), Чантурия (Ставпец, 89)
Предупреждения:
Родич, 37; Башкиров, 75 - Данцев, 2; Кулаков, 9; Павлюченко, 70; Фидлер, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция