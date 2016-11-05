Изнер обыграл Чилича и вышел в финал турнира в Париже
Матч 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Париже между американцем Джоном Изнером и хорватом Марином Чиличем завершился победой американского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Изнера.
Матч продолжался один час и 11 минут. Изнер сделал 18 эйсов против
одного у соперника. Оба теннисиста совершили по одной двойной ошибке. В финале
Изнер сыграет с Энди Маррэем (Великобритания).
Турнир АТР
«Мастерс»
Париж
(Франция)
Закрытые
корты
Покрытие:
хард
Призовой
фонд: 3 748 925 евро
1/2 финала
Матч
Чилич М. (Хорватия) - Изнер Д. (США) - 4:6, 3:6
Место и дата
05 ноября 16:00, , Онлайн-трансляция
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