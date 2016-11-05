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Александр Барабанов: Последние удаления, как кажется, были спорными

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий сборной России Александр Барабанов поделился эмоциями от матча Кубка Карьяла против шведской команды.

- Играть, конечно, тяжело. Но мы молодые, задорные, так что все нормально будет.

Артем Зуб хорошо отдал пас, у меня получилось шайбу убрать под себя и в падении «засунуть» ее. В меньшинстве пропустили два обидных гола. Последние удаления, как кажется, были спорными. В самом конце игры потасовка случилась, Светлакову дали в голову исподтишка, это, конечно, некрасиво, - цитирует Барабанова ТАСС.

Напомним, что сборная России победила во втором матче турнира сборную Швеции со счетом 3:2. В этой встрече Барабанов стал автором второй шайбы сборной России. В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).

В заключительном матче турнира 6 ноября подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии. Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Шведы в тот же день сыграют с финской сборной.

Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура, который проходит в Хельсинки с 3 по 6 ноября.

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