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Роберт Мак вызван в сборную Словакии на матчи с Литвой и Австрией

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб сборной Словакии назвал игроков, которые будут готовиться к матчам с Литвой и Австрией.

Вратари: Козачик  («Виктория Плзень»), Новота («Рапид Вена»), Дубравка («Слован» Либерец).

Защитники: Пекарик («Герта»), Дюрица («Трабзонспор»), Шкртел («Фенербахче») Шкриньяр («Сампдория), Салата («Слован» Братислава), Губочан («Марсель»), Голубек («Жилина»), Сабо («Бейтар» Иерусалим).

Полузащитники: Грегуш («Кодань»), Грошовски («Виктория Плзень»), Куцка («Милан»), Киш («Хаугезунд»), Лоботка («Нордшелан»), Свенто («Славия»), Гамшик («Наполи»), Дуда («Герта»), Беро ( «Трабзонспор»), Мак («Зенит»).

Нападающие: Вайсс («Аль Гарафа»), Дюриш («Виктория Плзень»), Немец («Динамо» Бухарест).

Напомним, сборная Словакии 11 ноября проведет матч отборочного этапа к чемпионату мира-2018 против Литвы, 15 ноября словаки сыграют товарищеский матч против Австрии.

После трех игр отборочного турнира Словакия с 3 очками занимает пятое место в группе F, Литва с 5 очками идет на втором месте.

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