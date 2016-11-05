Роберт Мак вызван в сборную Словакии на матчи с Литвой и Австрией
Тренерский штаб
сборной Словакии назвал игроков, которые будут готовиться к матчам с Литвой и
Австрией.
Вратари: Козачик («Виктория Плзень»), Новота («Рапид Вена»),
Дубравка («Слован» Либерец).
Защитники: Пекарик
(«Герта»), Дюрица («Трабзонспор»), Шкртел («Фенербахче») Шкриньяр («Сампдория),
Салата («Слован» Братислава), Губочан («Марсель»), Голубек («Жилина»), Сабо («Бейтар»
Иерусалим).
Полузащитники:
Грегуш («Кодань»), Грошовски («Виктория Плзень»), Куцка («Милан»), Киш («Хаугезунд»),
Лоботка («Нордшелан»), Свенто («Славия»), Гамшик («Наполи»), Дуда («Герта»),
Беро ( «Трабзонспор»), Мак («Зенит»).
Нападающие: Вайсс
(«Аль Гарафа»), Дюриш («Виктория Плзень»), Немец («Динамо» Бухарест).
Напомним, сборная Словакии 11 ноября проведет матч
отборочного этапа к чемпионату мира-2018 против Литвы, 15 ноября словаки
сыграют товарищеский матч против Австрии.
После трех игр отборочного турнира Словакия с 3 очками
занимает пятое место в группе F,
Литва с 5 очками идет на втором месте.