Роман Ротенберг: Хорошие результаты сборной говорят о правильной системе

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился впечатлением от игры сборной России на Кубке Карьяла.

- Мы всегда настроены оптимистично, если это касается нашей сборной. Мы видим, с каким желанием и самоотдачей играют молодые хоккеисты. Это, наверное, одна из самых лучших команд, которые мы видели. Так должно быть всегда. Когда ты надеваешь форму сборной России, то это уже предполагает многие вещи. Каждый хоккеист в этой команде сейчас достоин в ней играть. Мы чувствуем поддержку наших болельщиков, это очень важно для сборной.

Считаю, на чемпионат мира нужно отправлять лучших, а не отбирать хоккеистов по возрасту. На сегодняшний день в сборной лучшие игроки, несмотря на возраст.

Всегда есть к чему стремиться. Но всё, что касается питания, аналитики соперника, проживания, в сборной на высшем уровне. Хорошие результаты сборной говорят о правильной системе. Мы не удивлены таким выступлением нашей команды, – передает слова Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, что сборная России победила во втором матче турнира сборную Швеции со счетом 3:2. В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).

В заключительном матче турнира 6 ноября подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии. Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура, который проходит в Хельсинки с 3 по 6 ноября.