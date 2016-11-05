В Уругвае приостановили чемпионат страны в связи с убийством фаната
Федерация
футбола Уругвая приняла решение остановить национальный чемпионат. Причиной этого
стала трагедия с одним из фанатов.
Сообщается,
что 21-летний фанат «Пеньяроля» Эрнан Фиоритто
был убит фанатами «Насьоналя» - принципиального соперника «Пеньяроля» в
Уругвае. Фьоритто был застрелен фанатами противника в результате попытки
завладеть его атрибутикой.
В результате Федерация футбола Уругвая решила
остановить чемпионат и призвала к диалогу все клубы, чтобы остановить насилие.
Чемпионат остановлен на неопределенный срок, решение о его возобновлении будет
принято дополнительно. Федерация подчеркивает, что нет ничего важнее, чем
человеческая жизнь и выражает соболезнования близким погибшего.
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