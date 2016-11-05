В Уругвае приостановили чемпионат страны в связи с убийством фаната

Федерация футбола Уругвая приняла решение остановить национальный чемпионат. Причиной этого стала трагедия с одним из фанатов.

Сообщается, что 21-летний фанат «Пеньяроля» Эрнан Фиоритто был убит фанатами «Насьоналя» - принципиального соперника «Пеньяроля» в Уругвае. Фьоритто был застрелен фанатами противника в результате попытки завладеть его атрибутикой.

В результате Федерация футбола Уругвая решила остановить чемпионат и призвала к диалогу все клубы, чтобы остановить насилие. Чемпионат остановлен на неопределенный срок, решение о его возобновлении будет принято дополнительно. Федерация подчеркивает, что нет ничего важнее, чем человеческая жизнь и выражает соболезнования близким погибшего.