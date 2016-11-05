Дмитрий Парфенов: Команда выпила ящик шампанского и вышла играть матч с «Сибирью»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о победе над «Сибирью» в матче 20-го тура ФНЛ со счетом 3:0.

- В первом тайме было много ошибок из-за огромного желания забить гол, во втором тайме команда успокоилась и реализовала свои моменты.

- Артем Милевский впервые вышел в старте. Как оцените его игру?

- Он старался, выполнял свою задачу. Артем прибавляет с каждым матчем и сейчас находится в хорошей физической форме.

- Сегодня день рождения у вашего игрока Раде Дугалича. Как его поздравили перед матчем?

- Выпили ящик шампанского и вышли играть (смеется) -, приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним, «Тосно» обыграло «Сибирь» (3:0). Голы забили Максим Палиенко, Григорий Чиркин и Вагиз Галиулин. В стартовом составе хозяев дебютировал форвард Артем Милевский, вместо которого на 58-й минуте вышел Александр Кутьин.

Подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко, сибиряки идут на восемнадцатой строчке с 19 очками.

Следующий матч «Тосно» проведет 9 ноября в Саранске против «Мордовии», «Сибирь» в тот же день примет «Тамбов».