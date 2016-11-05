Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо2 : 2Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов2 : 2Урал
Футбол  Локомотив4 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Парфенов: Команда выпила ящик шампанского и вышла играть матч с «Сибирью»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о победе над «Сибирью» в матче 20-го тура ФНЛ со счетом 3:0.

- В первом тайме было много ошибок из-за огромного желания забить гол, во втором тайме команда успокоилась и реализовала свои моменты.

- Артем Милевский впервые вышел в старте. Как оцените его игру?
- Он старался, выполнял свою задачу. Артем прибавляет с каждым матчем и сейчас находится в хорошей физической форме.

- Сегодня день рождения у вашего игрока Раде Дугалича. Как его поздравили перед матчем?
- Выпили ящик шампанского и вышли играть (смеется) -, приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним, «Тосно» обыграло «Сибирь» (3:0). Голы забили Максим Палиенко, Григорий Чиркин и Вагиз Галиулин. В стартовом составе хозяев дебютировал форвард Артем Милевский, вместо которого на 58-й минуте вышел Александр Кутьин.

Подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко, сибиряки идут на восемнадцатой строчке с 19 очками.

Следующий матч «Тосно» проведет 9 ноября в Саранске против «Мордовии», «Сибирь» в тот же день примет «Тамбов».

Матч

Тосно - Сибирь - 3:0 (0:0)

Место и дата

05 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Тихонов: Зачем мы летели сюда 4,5 часа, если судья засчитал гол «Динамо» из метрового офсайда?Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями после матча против московского «Динамо» в 20-м туре ФНЛ. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).ФНЛ. 20-й тур. «Тосно» уступило «Сибири», «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 20-го тура Футбольной национальной лиги.«Зенит-2» в меньшинстве удержал ничью с «Шинником»Матч 20-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Шинником» закончился вничью со счетом 1:1.Повторение пройденного. «Динамо» не смогло обыграть «Енисей»Повторение пройденного. «Динамо» не смогло обыграть «Енисей»«Советский спорт» рассказывает о матче 20-го тура ФНЛ, в котором московское «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью 2:2.«Енисей» вырвал ничью у «Динамо» благодаря дублю Гультяева«Динамо» в Химках сыграло вничью с «Енисеем» (2:2) в 20-м туре первенства ФНЛ.«Тюмень» и «Балтика» сыграли вничьюМатч 20-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Балтикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Тосно» разгромило «Сибирь», Милевский впервые вышел в старте, проведя на поле 58 минутВ матче 20 тура первенства ФНЛ «Тосно» дома обыграло «Сибирь» со счетом 3:0.«Факел» обыграл «Спартак-Нальчик»«Спартак-Нальчик» дома уступил «Факелу» (1:2) в 20-м туре ФНЛ.«Сокол» и «Волгарь» разошлись миромМатч 20-го тура первенства ФНЛ между «Соколом» и «Волгарем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Спартак-2» дожал игравшую вдевятером «Мордовию»«Мордовия» дома уступила «Спартаку-2» (1:4) в 20-м туре первенства ФНЛ.«Динамо» – «Енисей» - 2:2. Как это былоВ субботу в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги сыграют московское «Динамо» и «Енисей» из Красноярска.Гол Казаева принес «Химкам» победу над «Тамбовом»«Тамбов» дома уступил «Химкам» (0:1) в 20-м туре первенства ФНЛ.Александр Григорян: Матчем с «Нефтехимиком» доволен, но хотелось бы более убедительных победГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал победу своих подопечных над «Нефтехимиком» в матче 20-го тура первенства ФНЛ.«Луч-Энергия» обыграл «Кубань» в ФНЛ«Луч-Энергия» дома взял верх над «Кубанью» (2:1) в 20-м туре первенства ФНЛ.Болельщики «Луча-Энергии» получат бесплатные абонементы за помощь в очистке поля от снегаОколо полусотни болельщиков «Луча-Энергии» помогли привести газон стадиона «Динамо» во Владивостоке в пригодное для игры состояние.Вагиз Галиулин: «Сибирь» не будет сидеть в обороне в матче с «Тосно»Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин поделился ожиданиями от матча двадцатого тура ФНЛ против «Сибири».Гол Кацаева принес победу «СКА-Хабаровску» над «Нефтехимиком»В матче 20-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле с минимальным счетом обыграл нижнекамский «Нефтехимик».Начало матча «Луч-Энергия» – «Кубань» перенесено из-за снегопада (фото)Начало матча 20-го тура первенства ФНЛ «Луч-Энергия» - «Кубань» перенесено из-за снегопада во Владивостоке.Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»Сергей Брызгалов: «Терек» не обращает внимания на разговоры об игре с «Уралом»Защитник «Терека» Сергей Брызгалов – об уходе из «Спартака», лидерстве красно-белых в РФПЛ и общении Дмитрия Аленичева с футболистами.Никита Чичерин: В матче с «Динамо» не станем вдесятером у своей штрафнойЭкс-защитник столичного «Динамо», ныне игрок «Енисея» Никита Чичерин поделился ожиданиями от предстоящего матча против бело-голубых, который пройдет в рамках 20-го тура первенства ФНЛ.

Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Дмитрий Парфёнов
Дмитрий Парфёноввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение