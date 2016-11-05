Дмитрий Парфенов: Команда выпила ящик шампанского и вышла играть матч с «Сибирью»
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился
мнением о победе над «Сибирью» в матче 20-го тура ФНЛ со счетом 3:0.
- В первом тайме было
много ошибок из-за огромного желания забить гол, во втором тайме команда
успокоилась и реализовала свои моменты.
- Артем Милевский впервые вышел в старте. Как
оцените его игру?
- Он старался, выполнял свою задачу. Артем прибавляет с каждым матчем и сейчас находится в хорошей физической форме.
- Сегодня день рождения у вашего игрока Раде
Дугалича. Как его поздравили перед матчем?
- Выпили ящик шампанского и вышли играть (смеется) -, приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».
Напомним, «Тосно»
обыграло «Сибирь» (3:0). Голы забили Максим Палиенко, Григорий Чиркин и Вагиз
Галиулин. В стартовом составе хозяев дебютировал форвард Артем Милевский,
вместо которого на 58-й минуте вышел Александр Кутьин.
Подопечные Дмитрия
Парфенова занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко,
сибиряки идут на восемнадцатой строчке с 19 очками.
Следующий матч «Тосно» проведет 9 ноября в Саранске против «Мордовии», «Сибирь» в тот же день примет «Тамбов».
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция