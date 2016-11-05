Олег Знарок: В первом периоде мы сыграли не очень хорошо, потом прибавили

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

- Олег Валерьевич, поделитесь впечатлениями по игре. Концовка получилась нервной.

- Она не была бы нервной, забей мы свои моменты. В первом периоде мы сыграли не очень хорошо. Во втором прибавили, опасно атаковали. Но нужна реализация.

- Сильно ли сказалось отсутствие защитника Богдана Киселевича?

- Наверное, да. У нас все ребята на хорошем счету. Не знаю, сыграет ли Киселевич с чехами. Это вопрос к докторам.

В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).