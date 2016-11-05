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Андрей Червиченко: Минус 13 в Томске? Это нормально, не то что в Грозном

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что матч 13-го тура чемпионата России «Томь» - «Спартак» (0:1) проходил в экстремальных погодных условиях.

Напомним, во время игры температурный столбик опустился до отметки минус 13 градусов.

- Не вижу в этом проблемы. По правилам, если не ошибаюсь, температура не должна быть ниже минус двадцати. Надо же еще учесть, что это Сибирь, воздух там сухой. Минус 13 в Томске очень отличается от такого же температурного значения в Грозном, испытал на собственном опыте. При таком морозе в Чечне промокаешь до последней нитки, тебя аж промораживает. Так что ничего страшного в Томске не было, - сказал Червиченко «Советскому спорту».

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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