Олег Знарок: Были моменты, когда шведов не удаляли, а нам давали штраф

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

- Вы можете сказать, что Валерий Ничушкин – лучший игрок сборной на этом турнире?

- Вы же знаете мои принципы. Я не даю оценку игрокам. У нас вся команда хорошо играет, понимаете? Хорошо – моментами.

- На Кубке мира у вас не шло большинство, здесь не идет. Никита Гусев в пустые ворота не может забить.

- Не везет, наверное. Я не знаю. У нас было не так много времени на большинство. Провели только две тренировки.

- Нереально наиграть так быстро?

- Связки наигрываются годами! И то бывает, что не идет.

- Три удаления подряд схватила сборная России. Почему?

- Если говорить о судействе, то там были моменты «фифти-фифти», когда шведов не удаляли, а нам давали штраф. Но как есть, так есть.

В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).