Олег Знарок: Были моменты, когда шведов не удаляли, а нам давали штраф
Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился
впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним,
что его команда победила со счетом 3:2.
- Вы можете сказать, что Валерий Ничушкин – лучший игрок сборной
на этом турнире?
- Вы же знаете мои принципы. Я не даю оценку игрокам. У нас вся команда хорошо играет, понимаете? Хорошо – моментами.
- На Кубке мира у вас не шло большинство, здесь не идет. Никита
Гусев в пустые ворота не может забить.
- Не везет, наверное. Я не знаю. У нас было не так много времени на большинство. Провели только две тренировки.
- Нереально наиграть так быстро?
- Связки наигрываются годами! И то бывает, что не идет.
- Три удаления подряд схватила сборная России. Почему?
- Если говорить о судействе, то там были моменты «фифти-фифти», когда шведов не удаляли, а нам давали штраф. Но как есть, так есть.
В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция