«Зенит-2» в меньшинстве удержал ничью с «Шинником»

Матч 20-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Шинником» закончился вничью со счетом 1:1.

За петербуржцев забил Илья Зуев, у ярославцев отличился Михаил Земсков. На 71-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник хозяев Вукашин Йованович.

Напомним, следующий матч «Зенит-2» проведет 9 ноября в гостях против «Тюмени», Шинник в тот же день примет «Волгарь».

После этого матча команда Владислава Радимова с 27 очками занимает 8 место в ФНЛ, ярославцы с 31 очком идут на пятом месте.