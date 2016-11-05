«Зенит-2» в меньшинстве удержал ничью с «Шинником»
Матч 20-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Шинником»
закончился вничью со счетом 1:1.
За петербуржцев забил
Илья Зуев, у ярославцев отличился Михаил Земсков. На 71-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник хозяев Вукашин Йованович.
Напомним, следующий
матч «Зенит-2» проведет 9 ноября в гостях против «Тюмени», Шинник в тот же день
примет «Волгарь».
После этого матча команда Владислава Радимова с 27 очками занимает 8 место в ФНЛ, ярославцы с 31 очком идут на пятом месте.
Матч
Голы
Земсков 28 (0:1). Зуев 44 (1:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Мильдзихов, Мустафин, Йованович, Зуев, Зырянов (Камышев, 72), Бавин, Исаев (Проничев, 68), Евсеев (Долгов, 55), Ящук, Гасилин (Костин, 86)
Шинник: Яшин, Чистяков, Царикаев, Гоцук, Евсеев, Митасов (Ослоновский, 76), Нетфуллин, Ятченко (Троянов, 90), Сиротов, Султонов (Подоляк, 46), Земсков (Белов, 68)
Предупреждения:
Удаления:
Йованович, 71 - нет
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
05 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция