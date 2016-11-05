Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо2 : 2Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов2 : 2Урал
Футбол  Локомотив4 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург» благодаря покеру Обамеянга

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик ОбамеянгИсточник: Reuters

«Гамбург» дома крупно уступил дортмундской «Боруссии» (2:5) в 10-м туре чемпионата Германии.

У победителей четыре мяча забил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (4-я, 23-я, 27-я и 48-я минуты), еще один - Усман Дембеле (76-я). У хозяев поля дубль на счету Николая Мюллера (55-я и 81-я).

Дортмундцы с 18 очками занимают на данный момент пятое место, их сегодняшний соперник с двумя баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Боруссия» 19 ноября примет «Баварию», а «Гамбург» днем позже сыграет на выезде с «Хоффенхаймом».

Матч

Гамбург - Боруссия - 2:5 (0:3)

Голы

Обамеянг 4 (0:1). Обамеянг 23 (0:2). Обамеянг 28 (0:3). Обамеянг 48 (0:4). Мюллер 55 (1:4). Дембеле 76 (1:5). Мюллер 81 (2:5).

Состав

Гамбург: Адлер, Дикмайер (Хант, 69), Рейс (Экдаль, 31), Сакаи, Дуглас, Джуру, Спахич, Юнг, Мюллер, Ласогга (Вальдшмидт, 52), Грегорич

Боруссия: Бюрки, Гинтер, Бартра, Герреру, Пищек, Папастатопулос (Пасслак, 81), Пулишич (Дембеле, 68), Кастро, Роде, Мор (Шюррле, 68), Обамеянг

Предупреждения:

Сакаи, 68; Дуглас, 85 - нет

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

05 ноября 17:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Байер» обыграл «Дармштадт»«Байер» дома взял верх над «Дармштадтом» (3:2) в 10-м туре чемпионата Германии.«Бавария» дома не сумела обыграть «Хоффенхайм»Матч десятого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Хоффенхаймом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Бундеслига. 10-й тур. «Бавария» - «Хоффенхайм», «Гамбург» - «Боруссия» (Д) и другие матчи. ОнлайнВсе матчи 10-го тура чемпионата Германии по футболу.Рафаэль Форстер: Я фанат «Барселоны», но мечтаю играть в бундеслигеБразильский защитник луганской «Зари» Рафаэль Форстер сказал, что мечтает оказаться в чемпионате Германии. Отметим, что у футболиста есть немецкие корни.Хет-трик Калу принес «Герте» победу над «Боруссией» из МенхенгладбахаФутболисты «Герты» в домашнем матче десятого тура чемпионата Германии уверенно обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха.Тьяго Алькантара: Главная ошибка футболиста – думать, что ты все умеешьПолузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара доволен, что выступает за одну команду с полузащитником Хаби Алонсо и защитником Филиппом Ламом.Арьен Роббен: Продление контракта с «Баварией»? Румменигге знает номер телефона моего отцаПолузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен готов продлить контракт с немецким клубом. Ранее сообщалось, что в руководстве клуба намерены предложить игроку соглашение до 2019 года.«Боруссия» в Дортмунде переиграла «Спортинг» и вышла в плей-офф ЛЧФутболисты «Боруссии» из Дортмунда в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение португальскому «Спортингу».«Боруссия» (Д) – «Спортинг» - 1:0. Как это былоМатч группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» (Д) - «Спортинг» на Sovsport.ru.Жорже Жезуш: У «Спортинга» еще есть шансы выйти из группыГлавный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.Томас Тухель: Это Лига чемпионов, тут легко не бываетГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с лиссабонским «Спортингом». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.Марио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияМарио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце дал интервью официальному сайту УЕФА.Нури Шахин может перейти в «Спартак»28-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Турции Нури Шахин в зимнее трансферное окно может стать футболистом московского «Спартака».Бундеслига. 9-й тур. «Хоффенхайм» обыграл «Герту», «Кельн» выиграл у «Гамбурга» и другие матчиРезультаты матчей чемпионата Германии по футболу.«Кельн» обыграл «Гамбург», Модесте сделал хет-трикМатч девятого тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Гамбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кельна».«Герта» уступила «Хоффенхайму»Матч девятого тура чемпионата Германии между «Хоффенхайом» и»Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хоффенхайма».«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дерби«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дербиМатч девятого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»«Аугсбург» дома уступил «Баварии» (1:3) в 9-м туре чемпионата России.«Байер» одержал волевую победу над «Вольфсбургом»«Вольфсбург» дома уступил «Байеру» (1:2) в 9-м туре чемпионата Германии.Станет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходныхСтанет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет матчи европейского уик-энда, которые сделают ваши выходные ярче.

Гамбург
Гамбургкалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянгвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение