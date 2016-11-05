Дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург» благодаря покеру Обамеянга
«Гамбург» дома крупно уступил дортмундской «Боруссии» (2:5) в 10-м туре чемпионата Германии.
У победителей четыре мяча забил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (4-я, 23-я, 27-я и 48-я минуты), еще один - Усман Дембеле (76-я). У хозяев поля дубль на счету Николая Мюллера (55-я и 81-я).
Дортмундцы с 18 очками занимают на данный момент пятое место, их сегодняшний соперник с двумя баллами замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Боруссия» 19 ноября примет «Баварию», а «Гамбург» днем позже сыграет на выезде с «Хоффенхаймом».
Матч
Гамбург - Боруссия - 2:5 (0:3)
Голы
Обамеянг 4 (0:1). Обамеянг 23 (0:2). Обамеянг 28 (0:3). Обамеянг 48 (0:4). Мюллер 55 (1:4). Дембеле 76 (1:5). Мюллер 81 (2:5).
Состав
Гамбург: Адлер, Дикмайер (Хант, 69), Рейс (Экдаль, 31), Сакаи, Дуглас, Джуру, Спахич, Юнг, Мюллер, Ласогга (Вальдшмидт, 52), Грегорич
Боруссия: Бюрки, Гинтер, Бартра, Герреру, Пищек, Папастатопулос (Пасслак, 81), Пулишич (Дембеле, 68), Кастро, Роде, Мор (Шюррле, 68), Обамеянг
Предупреждения:
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
05 ноября 17:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция