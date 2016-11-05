Дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург» благодаря покеру Обамеянга

«Гамбург» дома крупно уступил дортмундской «Боруссии» (2:5) в 10-м туре чемпионата Германии.

У победителей четыре мяча забил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (4-я, 23-я, 27-я и 48-я минуты), еще один - Усман Дембеле (76-я). У хозяев поля дубль на счету Николая Мюллера (55-я и 81-я).

Дортмундцы с 18 очками занимают на данный момент пятое место, их сегодняшний соперник с двумя баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Боруссия» 19 ноября примет «Баварию», а «Гамбург» днем позже сыграет на выезде с «Хоффенхаймом».