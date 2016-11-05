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Вадим Скрипченко: Я недоволен ничьей с «Уралом»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Результатом остался недоволен. Игра получилась обоюдоострой со множеством моментов. У нас было огромное желание сегодня победить. Когда выровняли игру и вышли вперёд, нужно было проявить хладнокровие. Понятно желание парней одержать победу, чтобы улучшить турнирное положение и поднять свой эмоциональный фон. Естественно, нужно было сыграть более плотно, компактнее», - цитирует Скрипченко Rusfootball.info со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

После этой игры футболисты «Крыльев», набрав 8 очков, продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата России. «Урал», имея в активе 10 очков, поднялся на 12-е место.

Напомним, что «Крылья Советов» проводили матч с «Уралом» под руководством Вадима Скрипченко, который покинул клуб из Екатеринбурга 1 ноября. Ранее пост наставника самарской команды покинул бельгийский специалист Франк Веркаутерен. 

Матч

Крылья Советов - Урал - 2:2 (1:1)

Голы

Коробов 22 (0:1). Корниленко 45 (1:1). Корниленко 65 (2:1). Чантурия 73 (2:2).

Состав

Крылья Советов: Лория, Таранов, Родич, Надсон, Цаллагов, Маргасов, Ятченко (Садик, 86), Молло, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко

Урал: Заболотный, Фонтанелло, Новиков, Кулаков, Данцев, Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксёнов, 15), Павлюченко, Лунгу (Серченков, 82), Чантурия (Ставпец, 89)

Предупреждения:

Родич, 37; Башкиров, 75 - Данцев, 2; Кулаков, 9; Павлюченко, 70; Фидлер, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция

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