Вадим Скрипченко: Я недоволен ничьей с «Уралом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Результатом остался недоволен. Игра получилась обоюдоострой со множеством моментов. У нас было огромное желание сегодня победить. Когда выровняли игру и вышли вперёд, нужно было проявить хладнокровие. Понятно желание парней одержать победу, чтобы улучшить турнирное положение и поднять свой эмоциональный фон. Естественно, нужно было сыграть более плотно, компактнее», - цитирует Скрипченко Rusfootball.info со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

После этой игры футболисты «Крыльев», набрав 8 очков, продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата России. «Урал», имея в активе 10 очков, поднялся на 12-е место.

Напомним, что «Крылья Советов» проводили матч с «Уралом» под руководством Вадима Скрипченко, который покинул клуб из Екатеринбурга 1 ноября. Ранее пост наставника самарской команды покинул бельгийский специалист Франк Веркаутерен.