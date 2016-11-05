Вадим Скрипченко: Я недоволен ничьей с «Уралом»
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко
поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 13-м туре чемпионата
России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).
«Результатом остался
недоволен. Игра получилась обоюдоострой со множеством моментов. У нас было
огромное желание сегодня победить. Когда выровняли игру и вышли вперёд, нужно
было проявить хладнокровие. Понятно желание парней одержать победу, чтобы
улучшить турнирное положение и поднять свой эмоциональный фон. Естественно,
нужно было сыграть более плотно, компактнее», - цитирует Скрипченко Rusfootball.info
со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».
После
этой игры футболисты «Крыльев», набрав 8 очков, продолжают замыкать турнирную
таблицу чемпионата России. «Урал», имея в активе 10 очков, поднялся на 12-е
место.
Напомним, что «Крылья Советов» проводили матч с «Уралом» под руководством Вадима Скрипченко, который покинул клуб из Екатеринбурга 1 ноября. Ранее пост наставника самарской команды покинул бельгийский специалист Франк Веркаутерен.
Матч
Крылья Советов - Урал - 2:2 (1:1)
Голы
Коробов 22 (0:1). Корниленко 45 (1:1). Корниленко 65 (2:1). Чантурия 73 (2:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Таранов, Родич, Надсон, Цаллагов, Маргасов, Ятченко (Садик, 86), Молло, Башкиров, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко
Урал: Заболотный, Фонтанелло, Новиков, Кулаков, Данцев, Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксёнов, 15), Павлюченко, Лунгу (Серченков, 82), Чантурия (Ставпец, 89)
Предупреждения:
Родич, 37; Башкиров, 75 - Данцев, 2; Кулаков, 9; Павлюченко, 70; Фидлер, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 ноября 16:00, Металлург, Текстовая трансляция