Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Байер» обыграл «Дармштадт»

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Бундеслига. 9-й тур. «Хоффенхайм» обыграл «Герту», «Кельн» выиграл у «Гамбурга» и другие матчи Результаты матчей чемпионата Германии по футболу.

«Кельн» обыграл «Гамбург», Модесте сделал хет-трик Матч девятого тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Гамбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кельна».

«Герта» уступила «Хоффенхайму» Матч девятого тура чемпионата Германии между «Хоффенхайом» и»Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хоффенхайма».

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