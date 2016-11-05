Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Байер» обыграл «Дармштадт»
«Байер» дома взял верх над «Дармштадтом» (3:2) в 10-м туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Хакан Чалханоглу (32-я минута), Юлиан Брандт (56-я) и Чарлес Арангис (69-я), у гостей - Антонио-Мирко Колак (47-я) и Марио Вранчич (85-я).
«Фармацевты» с 16 очками занимают на данный момент шестое место, их сегодняшний соперник с 8 баллами идет 14-м.
В следующем туре «Байер» 18 ноября примет РБ «Лейпциг», а «Дармштадт» днем позже сыграет дома с «Ингольштадтом».
Напомним, команда из Леверкузена - соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Чалханоглу 32 (1:0). Чолак 47 (1:1). Брандт 57 (2:1). Арангис 69 (3:1). Вранчич 85 (3:2).
Состав
Байер: Лено, Хенрихс, Топрак (Драгович, 84), Венделль, Та, Чалханоглу, Баумгартлингер, Хавертц, Брандт (Кисслинг, 90), Эрнандес, Мехмеди (Арангис, 60)
Дармштадт: Эссер, Юнгвирт, Сулу, Хён, Милошевич, Гувара, Бен-Хатира (Чолак, 46), Кляйнхайслер (Вранчич, 75), Гондорф, Безьяк, Шипплок (Сиригу, 46)
Предупреждения:
нет - Гувара, 90
Судья:
Харм Осмерс (Германия)
Место и дата
05 ноября 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция