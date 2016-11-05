Рикард Гренборг: Русские показали хорошую скорость

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями от матча Кубка Карьялы против российской команды.

- Русские показали хорошую скорость, хорошее движение шайбы. Хотя я думаю, мы начали матч хорошо, имели шансы захватить инициативу в первом периоде. От нашей команды я жду прогресса, учитывая, что мы до выезда в Хельсинки провели всего одну тренировку.

Ничушкин отличный игрок. Может быть, ему надо было вернуться домой, но я не удивлюсь, если он во второй раз поедет в НХЛ. Ожидаю, что он будет доминировать здесь, - передает слова Гренборг ТАСС.

Напомним, что сборная России победила во втором матче турнира сборную Швеции со счетом 3:2.

В заключительном матче турнира 6 ноября подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии. Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура, который проходит в Хельсинки с 3 по 6 ноября.