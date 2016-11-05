Рикард Гренборг: Русские показали хорошую скорость
Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями от матча Кубка Карьялы против российской команды.
- Русские показали хорошую скорость, хорошее движение шайбы. Хотя я думаю, мы начали матч хорошо, имели шансы захватить инициативу в первом периоде. От нашей команды я жду прогресса, учитывая, что мы до выезда в Хельсинки провели всего одну тренировку.
Ничушкин отличный игрок. Может быть, ему надо было вернуться домой, но я не удивлюсь, если он во второй раз поедет в НХЛ. Ожидаю, что он будет доминировать здесь, - передает слова Гренборг ТАСС.
Напомним, что сборная России победила во втором матче турнира сборную Швеции со счетом 3:2.
В заключительном матче турнира 6 ноября подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии. Матч начнется в 14:30 по московскому времени.
Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура, который проходит в Хельсинки с 3 по 6 ноября.
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция