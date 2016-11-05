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Юрий Калитвинцев: Командный результат страдает от индивидуальных ошибок

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 20-го тура ФНЛ с «Енисеем».

- На те же грабли наступили. Прилагаем максимум усилий, забиваем, а потом пропускаем снова и снова. Индивидуальные ошибки, невнимательность, потеря концентрации отдельных игроков – всё это приводит к голам при стандартах у наших ворот. С игры мы пропустили всего 6 мячей в этом сезоне – тут претензий нет. У нас уже и куча тренировок, направленных на стандарты, но всё равно ошибки повторяются. Думаю, может, на оставшиеся матчи поставить 2 защитников и сыграть в 8 нападающих? Нам двух голов для победы уже не хватает ведь. А свои два мы, получается, пропускаем при любом раскладе. Обидно, что командный результат страдает от индивидуальных ошибок, - цитирует Калитвинцева «Чемпионат».

Напомним, «Енисей» вырвал ничью у «Динамо» (2:2) благодаря дублю Гультяева.

Бело-голубые с 44 очками продолжают лидировать в таблице первого дивизиона, красноярцы с 31 баллом - на четвертой позиции.

В следующем туре «Динамо» 9 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Енисей» в тот же день примет «Балтику».

Матч

Динамо - Енисей - 2:2 (2:1)

Голы

Темников 12 (1:0). Гультяев 31 (1:1). Темников 44 (2:1). Гультяев 50 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Темников, Рыков, Морозов, Хольмен, Козлов, Сапета, Кузьмин (Драгун, 37), Ташаев (Маркелов, 46), Луценко (Бечирай, 68), Панченко

Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Гультяев, Васильев, Фатуллаев, Алиев (Нивалдо, 64), Иванов, Ломакин (Комков, 84), Козлов (Кичин, 90), Камеш

Предупреждения:

Темников, 41 - Чичерин, 21; Гультяев, 42; Нивалдо, 90

Место и дата

05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция



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