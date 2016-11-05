Юрий Калитвинцев: Командный результат страдает от индивидуальных ошибок

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 20-го тура ФНЛ с «Енисеем».

- На те же грабли наступили. Прилагаем максимум усилий, забиваем, а потом пропускаем снова и снова. Индивидуальные ошибки, невнимательность, потеря концентрации отдельных игроков – всё это приводит к голам при стандартах у наших ворот. С игры мы пропустили всего 6 мячей в этом сезоне – тут претензий нет. У нас уже и куча тренировок, направленных на стандарты, но всё равно ошибки повторяются. Думаю, может, на оставшиеся матчи поставить 2 защитников и сыграть в 8 нападающих? Нам двух голов для победы уже не хватает ведь. А свои два мы, получается, пропускаем при любом раскладе. Обидно, что командный результат страдает от индивидуальных ошибок, - цитирует Калитвинцева «Чемпионат».

Напомним, «Енисей» вырвал ничью у «Динамо» (2:2) благодаря дублю Гультяева.

Бело-голубые с 44 очками продолжают лидировать в таблице первого дивизиона, красноярцы с 31 баллом - на четвертой позиции.

В следующем туре «Динамо» 9 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Енисей» в тот же день примет «Балтику».