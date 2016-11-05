«Бавария» дома не сумела обыграть «Хоффенхайм»
Матч десятого тура
чемпионата Германии между «Баварией» и «Хоффенхаймом» завершился вничью. Итоговый
счет матча – 1:1.
Гостей вывел вперед Керем Демирбай. «Бавария» отыгралась после автогола Стивена Цубера, но большего достичь не сумела. «Бавария» набрала 24 очка и продолжает лидировать в чемпионате Германии. На три очка отстает «РБ Лейпциг», у которого игра в запасе. «Хоффенхайм» идет третьим – 20 очков.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
10-й тур
Матч
Бавария - Хоффенхайм - 1:1 (1:1)
Голы
Демирбай 15 (0:1). Цубер 34 (1:1 - автогол).
Состав
Бавария: Нойер, Хуммельс, Бернат, Боатенг (Алаба, 82), Рафинья, Алонсо, Видаль (Мюллер, 69), Алькантара, Роббен (Коман, 78), Коста, Левандовски
Хоффенхайм: Бауманн, Зюле, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 46), Демирбай, Амири (Рупп, 57), Фогт, Руди, Цубер, Крамарич (Варгас, 71), Вагнер
Предупреждения:
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
05 ноября 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция