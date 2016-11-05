Стаффан Кронвалль: Шестеркин выступил классно, Сорокин так вообще феномен

Защитник сборной Швеции Стаффан Кронвалль поделился эмоциями от матча Кубка Карьяла против команды России.

- Я впечатлен игрой сборной России, это довольно сильная команда. Они очень техничны. Соперник очень резво начал второй период, забил и не позволил нам показать всей своей силы.

Не могу назвать Ничушкина лучшим игроком сборной России, у вас в команде много классный хоккеистов, в том числе и Валерий. Он прекрасный нападающий — большой и сильный, с невероятным броском. Но один игрок не может сделать результат. У России растёт прекрасное поколение.

Я не видел, кто играл в воротах россиян в матче с финнами, но сегодня Шестеркин выступил классно. Сорокин так вообще феномен, я под впечатлением от этих молодых ребят. В России прекрасно работают с юниорами, но тот же Шестеркин и Сорокин уже не юниоры, а игроки взрослой сборной, - передает слова Кронвалл «Чемпионат».

