Стаффан Кронвалль: Шестеркин выступил классно, Сорокин так вообще феномен
Защитник сборной Швеции Стаффан Кронвалль поделился эмоциями от матча Кубка Карьяла против команды России.
- Я впечатлен игрой сборной России, это довольно сильная команда. Они очень техничны. Соперник очень резво начал второй период, забил и не позволил нам показать всей своей силы.
Не могу назвать Ничушкина лучшим игроком сборной России, у вас в команде много классный хоккеистов, в том числе и Валерий. Он прекрасный нападающий — большой и сильный, с невероятным броском. Но один игрок не может сделать результат. У России растёт прекрасное поколение.
Я не видел, кто играл в воротах россиян в матче с финнами, но сегодня Шестеркин
выступил классно. Сорокин так вообще феномен, я под впечатлением от этих
молодых ребят. В России прекрасно работают с юниорами, но тот же Шестеркин и
Сорокин уже не юниоры, а игроки взрослой сборной, - передает слова Кронвалл «Чемпионат».
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция