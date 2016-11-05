Вадим Скрипченко: Футболистам «Крыльев» нужно вернуть веру в себя

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Урала» (2:2) в 13-м туре чемпионата России.

– Мы недовольны результатом. Особенно, если учитывать то, что «Крылья» играли дома и давно не побеждали. За тот короткий промежуток времени, который я работал с командой, мне удалось хорошо настроить парней психологически, поменять тактику. Сегодня мы создали достаточное количество моментов для того, чтобы победить. Но пропустили легкие мячи. При счете 0:1 моя команда приложила титанические усилия, чтобы отыграться. А вот при счете 2:1 нам нужно было проявить хладнокровие. К сожалению, второй мяч мы пропустили в результате позиционной ошибки. Сейчас нам нужно поднять голову, набраться терпения и смотреть вперед. Самая главная задача – вернуть веру в себя. В ближайших матчах мы постараемся набрать очки, чтобы весной играть было легче. Также хочу сказать спасибо болельщиком. Их было очень приятно слышать. Спасибо работникам стадиона, которые подготовили поле. Оно было очень хорошего качества, - передает слова Скрипченко пресс-служба самарского клуба.

После этой игры футболисты «Крыльев», набрав 8 очков, продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата России. «Урал», имея в активе 10 очков, поднялся на 12-е место.

Напомним, что «Крылья Советов» проводили матч с «Уралом» под руководством Вадима Скрипченко, который покинул клуб из Екатеринбурга 1 ноября. Ранее пост наставника самарской команды покинул бельгийский специалист Франк Веркаутерен.