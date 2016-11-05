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Савченко и Массо победили в парном катании на Гран-при в Москве, Забияко и Энберт – вторые, Астахова и Рогонов – третьи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алена Савченко и Массо Брюно
Алена Савченко и Массо БрюноИсточник: Reuters

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) состоялась произвольная программа у пар. Первое место в итоговой таблице занял дуэт из Германии Алена Савченко/Бруно Массо.

Победители показали результат 207,89 балла. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали вторыми с результатом 197,77 баллов. Еще одна российская пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов заняла третье место (188,74), а их соотечественники Алиса Ефимова и Александр Коровин стали седьмыми (165,07)

Москва (Россия)
Фигурное катание. Гран-при
Парное катание
Итоговый результат

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 207,89 балла
2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 197,77
3. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) - 188,74
...7. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 165,07

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