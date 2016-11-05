Савченко и Массо победили в парном катании на Гран-при в Москве, Забияко и Энберт – вторые, Астахова и Рогонов – третьи
На этапе Гран-при по
фигурному катанию в Москве (Россия) состоялась произвольная программа у пар.
Первое место в итоговой таблице занял дуэт из Германии Алена Савченко/Бруно
Массо.
Победители показали
результат 207,89 балла. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали
вторыми с результатом 197,77 баллов. Еще одна российская пара Кристина
Астахова/Алексей Рогонов заняла третье место (188,74), а их соотечественники
Алиса Ефимова и Александр Коровин стали седьмыми (165,07)
Москва (Россия)
Фигурное катание. Гран-при
Парное катание
Итоговый результат
1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 207,89 балла
2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 197,77
3. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) - 188,74
...7. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) - 165,07