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Роман Ротенберг: Мы чувствуем поддержку всей страны

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель российской делегации Роман Ротенберг поделился впечатлениями после матча Россия – Швеция на Кубке Карьяла. Напомним, что россияне победили со счетом 3:2.

- Что вы скажете о двух матчах сборной России?
- По самоотдаче вопросов нет. Но в воскресенье – самая важная игра. Финал турнира. Сейчас все мысли только об этом. Команда поедет готовиться. А тренеры останутся смотреть матч Финляндия – Чехия. Нужно проанализировать чехов.

- В Новогорске у Владислава Третьяка спросили: «А что, если эта сборная проиграет все три матча в Хельсинки?» Никто ведь не ждал такого, что молодая команда будет так здорово выступать.
- Мы в сборной всегда настроены оптимистично. Молодые игроки по самоотдаче, желанию и тому, как друг за друга бьются на поле – радуют. Это одна из лучших команд, которые мы видели. И так должно быть всегда, когда ты надеваешь форму сборной России. Но повторю, что завтра нас ждет финал. Мы чувствуем поддержку болельщиков, всей нашей страны.

В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).

Матч

Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы:

Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).

Место и дата

05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция

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