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Эрик Бикфалви: Игра при минус 13? Это трудно для любого футболиста

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви прокомментировал игру своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Спартака».

- Мы играли с одним из претендентов на чемпионство. Пытались играть лучше, но нам не позволили это сделать холодная погода и тяжёлое поле. Получилась по-настоящему очень боевая игра.

Для нас поддержка болельщиков очень важна. Очень здорово, что, несмотря на такую погоду, их сегодня пришло так много. Это вообще моя первая игра при минус 13 градусах мороза. Это трудно для любого футболиста. Нужно постоянно находиться в движении, чтобы не замёрзнуть. Это очень трудно, - передает слова Бикфалви официальный сайт «Томи».

Напомним, гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Томью» со счетом 1:0.

Безвыигрышная серия сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.

19 ноября в 14-м туре «Томь» примет грозненский «Терек».

Матч

Томь - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Фернандо 42 (0:1).

Состав

Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)

Предупреждения:

Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция

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