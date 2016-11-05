Роман Ротенберг: Создаем максимально комфортные условия для сборной России
Руководитель российской делегации Роман Ротенберг
рассказал об условиях, в которых проживает сборная России на Кубке Карьяла.
Напомним, что сегодня россияне победили
шведов со счетом 3:2.
- Борис Михайлов сказал, что сборная России
живет в царских условиях. Вы считаете, что команде созданы идеальные условия?
- Всегда есть, к чему стремиться. Но питание, аналитика – тут все нормально. Ведется огромная работа. И мы видим хорошие результаты от всех восьми сборных. Что говорит о системном подходе. У нас есть общие стандарты. Поэтому никакого удивления нет, что Россия одержала уже две победы в Хельсинки. И мы создаем максимально комфортные условия. Когда игроки приезжают в сборную, то чувствуют, что мы делаем для них все лучшее.
В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция