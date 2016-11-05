Роман Ротенберг: Создаем максимально комфортные условия для сборной России

Руководитель российской делегации Роман Ротенберг рассказал об условиях, в которых проживает сборная России на Кубке Карьяла. Напомним, что сегодня россияне победили шведов со счетом 3:2.

- Борис Михайлов сказал, что сборная России живет в царских условиях. Вы считаете, что команде созданы идеальные условия?

- Всегда есть, к чему стремиться. Но питание, аналитика – тут все нормально. Ведется огромная работа. И мы видим хорошие результаты от всех восьми сборных. Что говорит о системном подходе. У нас есть общие стандарты. Поэтому никакого удивления нет, что Россия одержала уже две победы в Хельсинки. И мы создаем максимально комфортные условия. Когда игроки приезжают в сборную, то чувствуют, что мы делаем для них все лучшее.

В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).