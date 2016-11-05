Евгений Баляйкин: После перерыва нам уже нечего было терять

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин прокомментировал игру своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Спартака».



- Команды были в одинаковых условиях — и нам, и «Спартаку» было тяжело. Больше повезло им, но они это чем-то заслужили. Чего не хватало в первом тайме? Может, мы неправильно поняли, как надо играть, а может, «Спартак» не дал нам это сделать. Будем разбираться, смотреть.



После перерыва нам уже нечего было терять, мы какую игру уже проигрывали. 0:1 или 0:2 — без разницы, просто перестроились и стали больше прессинговать. «Спартак» в какой-то момент чуть дрогнул и стал аккуратнее идти вперед. У нас каждое поражение обидное. Надеюсь в следующей игре нас прорвет, - передает слова Баляйкина официальный сайт «Томи».

Напомним, гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Томью» со счетом 1:0.

Безвыигрышная серия сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.

19 ноября в 14-м туре «Томь» примет грозненский «Терек».