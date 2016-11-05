Евгений Баляйкин: После перерыва нам уже нечего было терять
Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин прокомментировал игру
своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Спартака».
- Команды были в одинаковых условиях — и нам, и «Спартаку» было тяжело. Больше повезло им, но они это чем-то заслужили. Чего не хватало в первом тайме? Может, мы неправильно поняли, как надо играть, а может, «Спартак» не дал нам это сделать. Будем разбираться, смотреть.
После перерыва нам уже нечего было терять, мы какую игру уже проигрывали. 0:1 или 0:2 — без разницы, просто перестроились и стали больше прессинговать. «Спартак» в какой-то момент чуть дрогнул и стал аккуратнее идти вперед. У нас каждое поражение обидное. Надеюсь в следующей игре нас прорвет, - передает слова Баляйкина официальный сайт «Томи».
Напомним, гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Томью» со счетом 1:0.
Безвыигрышная серия сибиряков достигла шести матчей. Отметим, что в текущем сезоне команда Валерия Петракова одержала только две победы.
19 ноября в 14-м туре «Томь» примет грозненский «Терек».
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция