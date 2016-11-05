«Манчестер Сити» упустил победу в конце матча с «Мидлсбро»
Первый мяч с близкого расстояния
забил Серхио Агуэро. Под занавес матча «Боро» сравнял результат после удара
головой от Мартена Де Роона. «Ман Сити» набрал 24 очка и пока что лидирует в
чемпионате, но у их преследователей игра в запасе. У «Мидлсбро» 11 очков и 14-е
место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
Матч
Манчестер Сити - Мидлсбро - 1:1 (1:0)
Голы
Агуэро 43 (1:0). де Рон 90 (1:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Сабалета, де Брюйне, Силва, Навас (Гарсия, 86), Гюндоган (Нолито, 75), Фернандиньо, Агуэро (Ихеаначо, 90)
Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Барраган, Френд, Даунинг (Фишер, 78), де Рон, Чемберс, Форшоу, Клейтон, Негредо, Траоре (Стуани, 90)
Предупреждения:
Агуэро, 88 - Форшоу, 20; Клейтон, 52; де Рон, 89
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
05 ноября 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция