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«Манчестер Сити» упустил победу в конце матча с «Мидлсбро»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч 11-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Мидлсбро» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Первый мяч с близкого расстояния забил Серхио Агуэро. Под занавес матча «Боро» сравнял результат после удара головой от Мартена Де Роона. «Ман Сити» набрал 24 очка и пока что лидирует в чемпионате, но у их преследователей игра в запасе. У «Мидлсбро» 11 очков и 14-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

Матч

Манчестер Сити - Мидлсбро - 1:1 (1:0)

Голы

Агуэро 43 (1:0). де Рон 90 (1:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Сабалета, де Брюйне, Силва, Навас (Гарсия, 86), Гюндоган (Нолито, 75), Фернандиньо, Агуэро (Ихеаначо, 90)

Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Барраган, Френд, Даунинг (Фишер, 78), де Рон, Чемберс, Форшоу, Клейтон, Негредо, Траоре (Стуани, 90)

Предупреждения:

Агуэро, 88 - Форшоу, 20; Клейтон, 52; де Рон, 89

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

05 ноября 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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