Андрей Червиченко: Мячи, пропущенные «Уралом» от «Терека», какие-то несерьезные

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» мнением о вызвавшем широкий резонанс матче 12-го тура чемпионата России, в котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).

- Не смотрел матч полностью, видел лишь два последние гола «Терека». Эти пропущенные «Уралом» мячи какие-то несерьезные, - сказал Червиченко. - Однако в этой ситуации надо понять, кого мы собираемся судить? И за что? Раз «Терек» выиграл, к нему какие претензии? Если «Урал» такие мячи запускал, значит для этого был какой-то повод. В любом случае сложно говорить, договорной это был матч или не договорной - никто за руку никогда никого не ловит и понимание этого явления довольно абстрактное. Но повторюсь, мячи, пропущенные «Уралом», были странные.

- Если предположить, что матч договорной, зачем одной команде громить другую со счетом 4:1? Ведь поводов для разговоров становится больше, чем при скромной скучной победе...

- Как я себе представляю эту ситуацию, не все участники матча знают, что они не должны сегодня выиграть или сыграть вничью. Как правило об этом осведомлены три-четыре человека. А остальные, кто уже на поле понял, что происходит, могли просто психануть и тоже бросить играть. Но еще раз подчеркну, все это очень тяжело доказать, хотя все понимают что происходит. Если бы эта ситуация еще носила денежное выражение, тогда можно было бы кого-то за руку поймать. А так все очень абстрактно: мы можем очень долго копья ломать, но до истины, думаю, вряд ли доберемся.

