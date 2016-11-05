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«Атлетико» на выезде уступил «Реал Сосьедаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Атлетико» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реал Сосьедада».

В составе победителей с пенальти забивали Карлос Вела и Виллиан Жозе. «Атлетико» с 21 очком занимает третье место. У «Реал Сосьедада» 19 очков и шестое место.

Чемпионат Испании. Примера

11-й тур

Матч

Реал Сосьедад - Атлетико - 2:0 (0:0)

Голы

Вела 54 (1:0 - пен.). Виллиан 75 (2:0 - пен.).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес К., Берчиче, Гонсалес, Ойарсабаль, Прието (Каналес, 73), Сурутуса, Ильярраменди, Навас, Виллиан (Хуанми, 89), Вела (Конча, 82)

Атлетико: Облак, Годин, Луис, Хуанфран, Савич, Габи (Парти, 73), Сауль (Корреа, 61), Коке, Карраско, Гамейро (Торрес, 67), Гризманн

Предупреждения:

Вела, 65; Каналес, 80 - Годин, 59; Хуанфран, 68; Парти, 90; Торрес, 90

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

05 ноября 18:15, Аноэта, Онлайн-трансляция

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