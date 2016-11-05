«Атлетико» на выезде уступил «Реал Сосьедаду»
Матч 11-го тура чемпионата
Испании между «Реал Сосьедадом» и «Атлетико» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реал Сосьедада».
В составе победителей с
пенальти забивали Карлос Вела и Виллиан Жозе. «Атлетико» с 21 очком занимает
третье место. У «Реал Сосьедада» 19 очков и шестое место.
Чемпионат Испании. Примера
11-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Атлетико - 2:0 (0:0)
Голы
Вела 54 (1:0 - пен.). Виллиан 75 (2:0 - пен.).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес К., Берчиче, Гонсалес, Ойарсабаль, Прието (Каналес, 73), Сурутуса, Ильярраменди, Навас, Виллиан (Хуанми, 89), Вела (Конча, 82)
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Хуанфран, Савич, Габи (Парти, 73), Сауль (Корреа, 61), Коке, Карраско, Гамейро (Торрес, 67), Гризманн
Предупреждения:
Вела, 65; Каналес, 80 - Годин, 59; Хуанфран, 68; Парти, 90; Торрес, 90
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
05 ноября 18:15, Аноэта, Онлайн-трансляция