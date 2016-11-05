Александр Барабанов: Мы – молодые, задорные. Все должно быть нормально
Форвард сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями
после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда
победила со счетом 3:2.
-
Поздравляем с первым голом за сборную. Опишите момент.
- Там Зуб отдал пас вперед. Я – Гусю, Гусь кинул. Получилось обыграть, убрав шайбу под себя. И я ее засунул в падении.
- Чем-то игра была похожа на матч с финнами. Вы повели, играли по
счету, ждали ошибок соперника.
- Да, но в меньшинстве пропустили два гола. Обидно. Над этим надо работать. И удаления хватали. Но судья иногда принимал спорные решения.
- Что за потасовка случилась в концовке?
- Это у ребят надо спросить. Светлый держал шайбу, а ему исподтишка дали в голову.
- Завтра матч с чехами. Тяжело играть два дня подряд?
- Конечно, тяжело. Но мы – молодые, задорные. Все должно быть нормально.
В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция