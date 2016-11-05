Александр Барабанов: Мы – молодые, задорные. Все должно быть нормально

Форвард сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

- Поздравляем с первым голом за сборную. Опишите момент.

- Там Зуб отдал пас вперед. Я – Гусю, Гусь кинул. Получилось обыграть, убрав шайбу под себя. И я ее засунул в падении.

- Чем-то игра была похожа на матч с финнами. Вы повели, играли по счету, ждали ошибок соперника.

- Да, но в меньшинстве пропустили два гола. Обидно. Над этим надо работать. И удаления хватали. Но судья иногда принимал спорные решения.

- Что за потасовка случилась в концовке?

- Это у ребят надо спросить. Светлый держал шайбу, а ему исподтишка дали в голову.

- Завтра матч с чехами. Тяжело играть два дня подряд?

- Конечно, тяжело. Но мы – молодые, задорные. Все должно быть нормально.

В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).