Никита Гусев: Забивать в пустые ворота надо уметь

Нападающий сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

- Такой момент у вас был в концовке!

- Хороший матч, мы неплохо играли. Жаль, много моментов не реализовали. Но главное победили. А в конце – несчастный случай.

- Проще было забить, чем не забить!

- Согласен. Но в пустые ворота тоже надо уметь забивать.

- Чего нам не хватает в большинстве?

- Мы стараемся, больше бросаем. Может, кто-то подставит клюшку, сыграет на добивании. Но пока шайба не идет в ворота.

- Есть драйв от того, что вы играете в сборной со своими ровесниками?

- Команда побеждает, и это главное. Без разницы, кому сколько лет.

В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).