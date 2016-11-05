Никита Гусев: Забивать в пустые ворота надо уметь
Нападающий сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями
после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда
победила со счетом 3:2.
- Такой момент у вас был в концовке!
- Хороший матч, мы неплохо играли. Жаль, много моментов не реализовали. Но главное победили. А в конце – несчастный случай.
- Проще было забить, чем не забить!
- Согласен. Но в пустые ворота тоже надо уметь забивать.
- Чего нам не хватает в большинстве?
- Мы стараемся, больше бросаем. Может, кто-то подставит клюшку, сыграет на добивании. Но пока шайба не идет в ворота.
- Есть драйв от того, что вы играете в сборной со своими
ровесниками?
- Команда побеждает, и это главное. Без разницы, кому сколько лет.
В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция