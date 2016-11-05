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Дубль Майкона помог «Локомотиву» разгромить «Анжи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в матче 13-го тура чемпионата России футболисты московского «Локомотива» уверенно переиграли махачкалинский «Анжи». Встреча прошла в Москве на поле стадиона «Локомотив» и завершилась со счетом 4:0.

Счет уже на третьей минуте встречи открыл нападающий железнодорожников Майкон. Спустя минуту он же, замкнув прострел Алана Касаева, удвоил преимущество подопечных Юрия Семина. На 50-й минуте полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш ударом в ближний угол отправил третий мяч в ворота Александра Беленова. Окончательный счет в матче установил Александр Самедов, реализовав пенальти, назначенный за снос Рената Янбаева.

После этого матча москвичи, набрав 15 очков, занимают 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи», имея в активе на два очка больше, находится на 9-м месте.

В следующем туре 19 ноября «Локомотив» встретится с «Оренбургом», «Анжи» в тот же день примет дома футболистов «Уфы».

Матч

Локомотив - Анжи - 4:0 (2:0)

Голы

Майкон 3 (1:0). Майкон 4 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)

Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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