Дубль Майкона помог «Локомотиву» разгромить «Анжи»

В субботу в матче 13-го тура чемпионата России футболисты московского «Локомотива» уверенно переиграли махачкалинский «Анжи». Встреча прошла в Москве на поле стадиона «Локомотив» и завершилась со счетом 4:0.

Счет уже на третьей минуте встречи открыл нападающий железнодорожников Майкон. Спустя минуту он же, замкнув прострел Алана Касаева, удвоил преимущество подопечных Юрия Семина. На 50-й минуте полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш ударом в ближний угол отправил третий мяч в ворота Александра Беленова. Окончательный счет в матче установил Александр Самедов, реализовав пенальти, назначенный за снос Рената Янбаева.

После этого матча москвичи, набрав 15 очков, занимают 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Анжи», имея в активе на два очка больше, находится на 9-м месте.

В следующем туре 19 ноября «Локомотив» встретится с «Оренбургом», «Анжи» в тот же день примет дома футболистов «Уфы».